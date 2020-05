Christian Martinoli ya piensa en el retiro. Uno de los ingredientes de la Liga MX en los últimos años ha sido la voz y estilo de Christian Martinoli. El comentarista de TV Azteca ha forjado una fabulosa dupla con Luis García. Juntos se han ganado el cariño de millones de fanáticos que prefieren ver los partidos en la televisora del Ajusco que en Televisa por escuchar sus ‘ocurrencias’.

Sin embargo, toda esta magia pambolera estaría muy cerca de extinguirse. En una charla con Carlos Hermosillo y Miguel Gurwitz, Martinoli entre dejó ver que ya estaría pensando en retirarse del micrófono.

“Yo siempre estoy pensando en cómo irme, no en cómo quedarme. No, pero poco a poco me voy aburriendo cada vez más. Pero me trato de divertir. La gente no se ha dado cuenta que el estilo va muriendo, digamos, ha habido una modificación”, externó Martinoli.