Christian Martinoli revela que Miguel Herrera lo amenazó de muerte. Christian Martinoli es uno de los mejores y más populares narradores del futbol mexicano. Sin embargo, su estilo no es del agrado de todas las personas, tanto de jugadores como de aficionados, ni sus críticas son bien recibidas por sus receptores. Así lo descubrió el periodista cuando fue agredido en un aeropuerto de Estados Unidos por Miguel Herrera, entonces entrenador de la Selección Mexicana.

#Deportes: En una charla en vivo, con el exfutbolista Carlos Hermosillo y el periodista Miguel Gurwitz, Martinoli dio detalleshttps://t.co/8lDT58jv9j — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 21, 2020

Debido a este episodio, el ‘Piojo’ fue despedido de su cargo y se ganó el repudio de la prensa nacional. A cinco años de ese bochornoso incidente, Martinoli recuerda lo sucedido y asegura que el ahora director técnico de América lo amenazó de muerte.

VIDEO: Christian Martinoli revela más detalles de la agresión del ‘Piojo’: “No puede pegarle a una persona nada más porque se te calientan los hue…"https://t.co/gecVYELJVx pic.twitter.com/bn3KwwJiEk — Publisport México (@Publisport_MX) April 22, 2020

“Me amenazó de muerte y pendejada y media, de esas cosas que dices cuando estás caliente y cualquier estupidez”, declaró el comentarista en una plática con Miguel Gurwitz. Asimismo, la estrella de Tv Azteca reveló que “extrañamente” la cámara de video del aeropuerto de Filadelfia no funcionaba y que decidió no presentar cargos por la bronca.

“Tuvo mucha suerte porque supuestamente la cámara del aeropuerto de Filadelfia no funcionaba, y también tuvo suerte porque yo al otro día me iba de vacaciones, si no lo hubiera hecho más grande este tema”, añadió el narrador argentino.

Martinoli habló sobre lío con el Piojo Herrera 🔥😱https://t.co/da9upBLkG6 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 22, 2020

Por último, Martinoli expresó que Miguel Herrera debería estar “agradecido” de que no hubo problema legal; y le recordó al ‘Piojo’ que no puede pelearse con cualquier persona solo porque se le “calientan los huevos”.

“Creo que me tendría que agradecer que no seguí, él tuvo un problema bastante severo. No puede venir a pegarle a una persona nada más porque se te calientan los huevos”, finalizó.

