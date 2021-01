Christian Martinoli revela por qué odia a América. Desde hace varias décadas, José Ramón Fernández es conocido por ser el antiamericanista número uno en México, sin embargo, uno de sus más prodigiosos alumnos se ha acercado a su nivel de odio por ese club. Christian Martinoli reveló el origen de su animadversión hacia las Águilas e informó que todo nació cuando era jugador de futbol en las fuerzas básicas de Toluca.

¡Ahh no, bueno! Martinoli revela el verdadero motivo por el que odia al América https://t.co/l1i8fn4tNM pic.twitter.com/0nrzyXx52U — MedioTiempo (@mediotiempo) January 8, 2021

“A mí el América siempre me cayó mal hasta cuando los enfrentaba, porqué con el Toluca, en varias ocasiones jugamos contra las fuerzas básicas del América y nos veían a nosotros como menos, como si fuéramos pueblerinos…yo no pienso en el América fuera de la televisión”, declaró Martinoli en entrevista con el programa Historias Engarzadas.

Cuestionado acerca de su relación con Joserra, quien lo contrató hace años para Televisión Azteca, Christian aseguró que fue un “orgullo” trabajar a lado de este histórico de la crónica deportiva, sin embargo, confesó que en ocasiones ya no deseaba tenerlo a su lado por su fuerte carácter.

“A mí nada, a mí siempre me llenó de orgullo trabajar al lado de José Ramón, me parecía el mejor lugar para trabajar, la referencia absoluta de este negocio. Yo de José Ramón nunca me voy a expresar mal eso es lo que te puedo decir. Pasé muy buenos momentos con José Ramón como también pasé muy malos momentos. Lo admiro mucho pero si a veces no quería tenerlo más a mi lado, pero él era el jefe”, añadió.

¡El América nunca ha sido del agrado de Martinoli! 🦅https://t.co/hN541sCj7i — Futbol Total (@MXFutbolTotal) January 8, 2021

Las constantes críticas y comentarios sarcásticos que ha lanzado a América le han costado a Christian Martinoli ser odiado e insultado en redes sociales por los aficionados de este club.

