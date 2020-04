Christian Martinoli rechazó jugosa oferta de Televisa. Sin lugar a dudas, Christian Martinoli es el narrador de futbol más famoso en la actualidad en México. Desde hace algunos años, su innovador e irreverente estilo para relatar lo sucedido al interior del rectángulo de juego lo han colocado como una de las estrellas del entretenimiento deportivo.

Por esta razón, el comentarista de Tv Azteca fue buscado hace años por la empresa rival: Televisa. En una entrevista en redes sociales, Martinoli reveló que tras el la Copa del Mundo de 2010, la televisora lo intentó fichar a través de un promotor de futbol.

El narrador aseguró que Greg Taylor, agente de futbolistas, buscó convencerlo para que aceptara la oferta de la empresa de Chapultepec. Sin embargo, Martinoli se mantuvo firme y rechazó aquella propuesta y prefirió mantener en su compañía, en la cual ha laborado por 24 años.

Christian Martinoli rechazó jugosa oferta de Televisa, asegura que solo saldría de Tv Azteca si lo corren o se muere

“Siempre lo he dicho, yo me voy a ir de Azteca el día que me corran o cuando me muera”, declaró el famoso periodista en una plática que sostuvo hace algunos años con Mónica Garza.

Pero Televisa no fue el único medio de comunicación que intento robarle a los del Ajusco a su estrella. Según Martinoli, ESPN trató de contratarlo, así como Telemundo, empresa a la que bateó debido a que tenía que cambiar su residencia hacia Estados Unidos.

En medio de todo esto, Christian Martinoli ha protagonizado, junto a Luis García y Jorge Campos, uno de los mejores estilos para narrar el futbol mexicano y se ha ganado el cariño de millones de televidentes que encienden su televisor para observar a su equipo favorito bajo las palabras del argentino.

