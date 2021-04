Christian Martinoli estalla contra los Viernes Botaneros. Tv Azteca llegó a contar con algunos de los mejores equipos en sus pantallas, sin embargo, en los últimos años, ha perdido gran parte de su baraja y ahora solo transmite un puñado de clubes. Ante esta situación, Christian Martinoli, narrador estrella de esta televisora, aceptó que los “Viernes Botaneros”, como se conoce a su barra de programación de la Liga Mx, es “bastante pobre”.

¡Se tenía que decir y lo dijo el mismo Martinoli! 🔥🎙️⚽️



⏯️VIDEO: https://t.co/bSEhbC0EAH — MedioTiempo (@mediotiempo) April 5, 2021

“Nosotros tenemos partidos bastante pobres futbolísticamente hablando los viernes, hay que remarle mucho para terminar los 90 minutos como sea. He tenido la gran fortuna de narrar cinco Finales de Mundiales desde el estadio y siempre he dicho: ‘Una Final del Mundial la narra cualquiera, pero un partido de Fecha 4 en México es donde te quiero ver’, ahí los reto a mantener la atención del espectador”, declaró Martinoli en plática con Roberto Gómez Junco.

A partir de las 9:00 mi plática con Christian Martinoli, excelente narrador, irreverente y vanguardista. pic.twitter.com/3RsHFM8TXP — Roberto Gómez Junco (@rgomezjunco) April 5, 2021

Asimismo, el Nalgón, como lo llama Luis García, reiteró que para narrar una final del mundo tuvo que transmitir muchos juegos infumables. “Todos dicen que es padrísimo que te toque ir a un Mundial, pero para llegar allí sé que me tuve que aventar 27 veces los partidos de la Jornada 4 para poder estar en un palco mundialista para narrar”, añadió.

Finalmente, el narrador aseguró que ha cambiado el repertorio de sus frases y chistes con los que saltó a la fama, aunque los televidentes no lo hayan notado.

#CruzAzul | Martinoli y el Dr García analizan la victoria y récord histórico de Cruz Azul



[…] 📝 Leer más aquí 👇👇https://t.co/mFwVF2Wlm5https://t.co/mFwVF2Wlm5 pic.twitter.com/nA7qrZpWAc — Azul De Corazon Oficial ⚪️ (@AZULDeCorazon14) April 5, 2021

“Paulatinamente hemos intentado cambiar las formas. Hay muchas menos bromas, ya no usamos esas frases de ‘Me quiero casar con’ o ‘Quiero darle besos en la boca’ a los jugadores. Hace mucho que dejé de decir ‘Qué le pasó a…’ o ‘De qué te vas a disfrazar’, pero la gente no se da cuenta y lo sigue repitiendo, es parte del personaje que me hice”, finalizó.

