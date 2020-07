Christian ‘Chaco’ Giménez se dice feliz de estar en Cancún.

Asegura el argentino tras su arribo para dirigir al equipo en la Liga de Expansión.

Con la sencillez y amabilidad que lo caracteriza, el ex futbolista, ídolo en el fútbol mexicano y más allá de nuestras fronteras, no ocultó su alegría ante las muestras de cariño que le han brindado desde su llegada a este destino turístico.

“Hay una muy buena recepción de parte de la gente. Ya llevo una semana en Cancún, y la verdad, me encontré con una situación que vivimos todos y no es normal; sin embargo, los que pude ver y algunos que crucé de diferentes lugares, me dieron muy buena bienvenida. Ya fui a ver el estadio, las instalaciones. Estoy feliz, muy feliz, pues es un lugar muy futbolero y de mucha gente muy apasionada”, reconoció.

Aclaró que en ningún momento dudó aceptar la oferta que le hicieron para dar sus primeros pasos como entrenador en el futbol mexicano.

“Tenía ese ‘bichito’ de empezar a tener este nuevo reto como entrenador. Había tenido pláticas con José Luis y Gabriel, quienes en su momento eran presidente y vicepresidente de Cafetaleros, cuando existió la posibilidad de venir acá para dirigir a Cancún FC con una nueva idea.

“Me identifico e involucro mucho con este proyecto, con muchas ganas y expectativas, tratando de retribuir también porque, la verdad es eso, retribuir esa confianza que ha tenido esta gente de traerme y hacer las cosas bien”, explicó.

‘Chaco’ se refirió al estilo de juego que pretende inculcarle a sus dirigidos, en su debut en la Liga de Expansión.

“La ventaja de llegar a un equipo como Cancún FC, es que puedes iniciar buscando las características de tu idea de juego, de lo que pretendes en cada posición. Junto a la directiva hicimos un gran trabajo para que muchos chicos se sumen a este proyecto.

“Quiero que la gente vea a un equipo alegre, más allá del resultado, siempre trate hacer las cosas bien, que me represente en la cancha”.

