Chris Sale se someterá a una operación Tommy John. Tras mover a su jugador estrella Mookie Betts y al lanzador David Price, los Medias Rojas de Boston sufrieron una nueva baja, pero en esta ocasión debido a una lesión. El conjunto Patipálido anunció que el pitcher Chris Sale se someterá a una operación ‘Tommy John’, la cual lo mantendrá fuera de los diamantes por todo 2020.

El zurdo se ausentó desde el 17 de agosto pasado por una inflamación en el codo de lanzar y se perdió el resto del 2019. Sale se despidió de la campaña con un récord de 6-11 y una efectividad de 4.40 en 147.1 entradas, los peores números desde que se convirtió en abridor en 2012.

A Chris Sale no se le recomendó someterse a operación y recibió una inyección de plasma en el codo izquierdo, en un intento fallido por sanar la lesión. El ex jugador de los Medias Blancas de Chicago se presentó a los Entrenamiento Primaverales de Boston hace algunas semanas, sin embargo, sintió una molestia y tuvo que ser retirado de acción en una media de precaución.

Finalmente, el director de operaciones de beisbol de los Medias Rojas, Chaim Bloom, dio a conocer que Sale se someterá a una operación “Tommy John”, en la cual se injertará un ligamento de otra parte del cuerpo o de un cadáver en la zona afectada. El periodo de recuperación de este procedimiento ronda entre los 12 y 14 meses, por lo que el lanzador podría regresar al montículo hasta entrada la campaña de 2021.

Chris Sale fue adquirido por Boston procedente de los Medias Blancas en 2017. Un año más tarde, ayudó a que los Medias Rojas levantaran su cuarta Serie Mundial desde 2004. En tres temporadas con esta novena, el zurdo tiene marca de 35-23, ha ponchado a 763 bateadores y tiene un promedio de carreras limpias admitidas de 3.08.

'Obviously, up until that time in early March, there was every indication that he was doing great, so it wasn’t really a consideration. I thought coming in that the decision made last summer was reasonable' – Chaim Bloom on TJ surgery for Sale https://t.co/NmxlS1AEDh

— Rob Bradford (@bradfo) March 20, 2020