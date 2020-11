Chris Paul es cambiado a los Suns de Phoenix. En los primeros días para realizar canjes en la NBA, los Suns de Phoenix no desperdiciaron tiempo y están por adquirir a una estrella de la Liga. De acuerdo a ESPN, Phoenix está muy cerca de obtener en un cambio a Chris Paul, procedente del Thunder de Oklahoma, en un movimiento que involucraría a seis jugadores y una selección del Draft.

OKC has traded Chris Paul to Phoenix for Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque and draft compensation, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/QA1hoZlxzM

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020