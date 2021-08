Chofis López confiesa que tuvo indisciplinas con Chivas. Eduardo López mostró toda la autocrítica que no tuvo en Chivas en una entrevista en la que se sinceró sobre su etapa con los Rojiblancos. La Chofis aceptó que no estuvo a la altura de las expectativas, aunque culpó a los aficionados y periodistas que lo criticaban por cualquier situación en el equipo.

“En lo personal sí quedé a deber mucho, pero pienso que se me cargó mucho a mí todo: muchas de las veces, si el equipo no ganaba, yo tenía que ver. No tengo problema por eso, antes me causaba problema, me ‘agüitaba’ mucho cuando empezaba”, dijo López en una entretenida plática con Peloteros PQ.

A pesar de justificar un poco las críticas que se llevó, la Chofis reconoció que no fue un “angelito”, aunque no develó si incurrió en algunas indisciplinas o de qué tipo. Pese a su confesión, recordó que otros jugadores del equipo también hicieron acciones de este tipo, pero no generaron tantos comentarios en la prensa.

“Tampoco fui un angelito, pero soy joven como cualquiera de mi edad, como cualquier otro futbolista lo hace. Jugadores más grandes que están ahí lo han hecho o lo hicieron en su momento, desafortunadamente me tocaba a mí”, añadió en la conversación.

Tras varios torneos con las Chivas, Eduardo López finalmente fue separado del equipo por una indisciplina y se buscó su acomodo en otro club. La Chofis encontró otra oportunidad en la Major League Soccer con Earthquakes de San José, en donde ha lucido en forma y marcando goles.

