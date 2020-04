Chofis amenaza “El próximo año se van a acordar de mi”. Desde que debutó en el máximo circuito, los millones de Chivahermanos esperan que Javier Eduardo López se convierta en el gran referente que el equipo necesita. Sin embargo, ‘Chofis’ se limita a dar chispazos de su gran talento en los partidos.

‘Chofis’ López ha tenido altibajos desde que comenzó a portar el ‘10’ rojiblanco. Cuestionado por su rendimiento en el terreno de juego, los escándalos extra cancha no han ayudado en la trayectoria del mexicano. Pero eso está a punto de cambiar, amenaza el propio jugador.

“No me gusta hablar de eso. No tengo idea. Siempre me he preguntado eso, pero no tengo problema. A final de cuentas siempre va a haber críticas. Siempre se dejan llevar por los chismes o un comentario malo, así es en Chivas. Me enfoco a trabajar y no pongo atención a eso.

“Quieras o no. No puedo hablar tanto, pero vas a ver qué se viene algo bueno para mí, se vienen cosas chidas y el próximo año se van a acordar de mí”, tiró ‘Chofis’ López en entrevista con W Deportes.