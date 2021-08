Chivas ya tendría a los candidatos para sustituir a Vucetich. La semana pasada, Ricardo Peláez publicó un video en las redes sociales de Chivas y dejó entrever que podría haber un cambio de entrenador en el equipo, ante los malos resultados cosechados en las primeras seis semanas del Apertura 2021.

Jaime Lozano y Diego Alonso, los candidatos de Chivas para sustituir a Vucetich, revela Héctor Huerta https://t.co/z3AeMQcDlO — René Tovar (@Rene_Tovar) August 23, 2021

A menos de siete días de esa advertencia, un reporte reveló los candidatos para llegar al banquillo de Guadalajara en caso de que sea despedido Víctor Manuel Vucetich. De acuerdo al periodista de ESPN, Héctor Huerta, el Rebaño Sagrado solamente tiene dos nombres en su lista de posibles sustitutos para este puesto.

Vaya apuesta de Chivas en el caso de Lozano. Es un riesgo que puede ser muy bueno o todo lo contrario. Habrá que esperar si se concreta. En su momento se apostó por Matías Almeyda y se dio, la diferencia es que el argentino tenía antecedente de haber subido a River a Primera — René Tovar (@Rene_Tovar) August 23, 2021

Según este periodista tapatío, las Chivas tienen en la mira a Jaime Lozano, quien anunció este lunes su salida de la Selección Mexicana Sub-23, y a Diego Alonso, quien ha dirigido a Monterrey y Pachuca en la Liga Mx.

“Yo sí creo que ellos [Chivas] ya tienen un plan B y un plan C y me parece que andan en el ‘Jimmy’ Lozano, y la otra, por lo que me he enterado es Diego Alonso el otro candidato. Entonces, el Guadalajara sí está pensando en cambiar de técnico ahorita aun cuando digan públicamente que no”, dijo Huerta en Futbol Picante.

Asimismo, el periodista indicó que partido del próximo fin de semana ante Necaxa será de vital importancia para la continuidad de Vucetich, que podría ser despedido en caso de sumar un nuevo descalabro.

No hay más paciencia: @Chivas ya tendría una lista de entrenadores para reemplazar a Vucetichhttps://t.co/6hlJ8UOtk9 pic.twitter.com/lXEhS8CGQl — MINUTO DEPORTES (@DeportesMinuto) August 23, 2021

Chivas acumula seis unidades tras el mismo número de fechas en el torneo y se ubica en la posición 13, de momento fuera de puestos del repechaje.

