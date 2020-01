Chivas rompe su relación con Pocho Guzmán. Tras lo acontecido con el ‘Pocho’ Guzmán y su dopaje, las Chivas de Guadalajara expresaron su postura y señalaron que dan por terminada su relación con el jugador.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, derivado de los sucesos que atañen a Víctor Guzmán, quien fuera un refuerzo fundamental de cara al Torneo de Clausura 2020 y pieza clave para el proyecto deportivo en curso, el jugador dejó de formar parte de nuestro plantel”, reza el comunicado donde además exponen que pedirán la anulación de la transacción.

“En razón de lo expuesto, la operación por su compra requiere ser anulada y volverá al Pachuca, su club anterior. La directiva y los jugadores deseamos que esta situación se resuelva a la brevedad y así lograr la reincorporación de Víctor Guzmán a las canchas”, agrega.

“Es importante resaltar que los objetivos en Chivas se mantienen. El plantel actual se construyó para ser un equipo resiliente y altamente competitivo, gracias al gran talento de los jugadores que lo integran. Tenemos la flexibilidad y la fortaleza para enfrentar cualquier escenario y adversidad”, finaliza.

Comunicado oficial sobre Víctor Guzmán.https://t.co/71mbYcOfDW — CHIVAS (@Chivas) January 14, 2020

Guzmán niega dopaje y se declara inocente

El jugador de las Chivas colgó un comunicado en su cuenta de Instagram.

Pocho Guzmán niega dopaje y se declara inocente. Tras darse a conocer el escándalo, Víctor Guzmán colgó un comunicado en su cuenta de Instagram. En él, asegura nunca haber probado sustancia ilegal alguna y ser defensor del ‘fair play’.

“Siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva. He manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble. Me apena enormemente”, expone el ‘Pocho’ quien añade que apelarán al análisis B para revelar su inocencia.

“Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestra tras su apertura que ha sido todo un terrible error. Que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión. En todo caso, quiero dejar claro que NUNCA he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y que me hace más feliz: jugar al fútbol”, agregó.

