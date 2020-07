Chivas reporta otro positivo por COVID-19 y ya está aislado.

El Club Guadalajara anunció que tienen otro jugador positivo por COVID-19 y será baja contra Santos Laguna. Ya se encuentra en aislamiento y esperan en los próximos días hacerle una prueba y saber si sale negativo para reincorporarlo a los entrenamientos. El equipo presenta siete bajas para el duelo de la segunda fecha.

Este día, Chivas dio a conocer que Luis Fernando Tena dio negativo en su segunda prueba, pero no pudieron estar tranquilos debido al nuevo infectado en el grupo. Hace unos días Uriel Antuna también tuvo tema con el coronavirus, al igual que su familia.

Mediante un comunicado, la Liga BBVA MX dijo lo siguiente:

“En días pasados un jugador del primer equipo presentó dolor de cabeza y malestar corporal. En apego al protocolo establecido, fue aislado del grupo y se le practicó la prueba para detectar el virus que ocasiona el COVID-19; hoy le fue entregado al Club el resultado, que es positivo. Él, de acuerdo a los protocolos, se encuentra aislado y bajo una constante observación del cuerpo médico del Club, al igual que el resto de sus compañeros que están en la misma situación”.

En Chivas revelaron que Miguel Ponce tuvo algunos síntomas en días previos y se especula que puede ser él quien dio positivo en las pruebas y no podrá estar en la jornada dos del Guard1anes 2020 BBVA MX.

Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, cree estará de vuelta para la Jornada 2 del Guard1anes 2020 BBVA MX contra Santos Laguna, luego de dar positivo de coronavirus y a la espera del resultado de la segunda prueba.

“Este virus me trató bien, perdí el gusto y el olfato, me tuvieron encerrado durante 15 días. Pero la temperatura y oxigenación bien, no tuve dolores de cabeza. Hay que cuidarse mucho es un virus muy bravo, muy contagioso.

“La prueba ya me la hicieron hoy en la noche (de este miércoles) me dan el resultado, espero sea negativo y mañana estar en el entrenamiento. Fueron 15 días encerrado, no se me acercaba ni mi esposa ni mi hija, me daban platos desechables, tocaban la puerta me dejaban la comida y salían corriendo”.

Chivas ganó en la Fecha 1 ante León en el arranque del nuevo semestre de la Liga BBVA MX.

Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, pidió a José Juan Macías que no se vaya del equipo , “que se quede un buen rato”, y espera que para la Fecha 2 ya se encuentre en el banquillo ante Santos Laguna, a la espera de salir negativo de COVID-19.

“Tenemos muy buen plantel, un plantel muy unido, una armonía en el vestidor, extrañamos el impulso de nuestra gente. Dile JJ que no se vaya, que no me vaya a abandonar, que se quede aquí un buen rato”. Dijo el técnico durante la transmisión especial del Rebaño por el décimo aniversario de su estadio.

