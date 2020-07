Chivas regaña a Antuna por los vídeos de su pareja. Luego de los vídeos que publicó Penélope García, pareja de Uriel Antuna, donde mostró al jugador de Chivas ‘sufriendo’ por los síntomas del COVID-19; la directiva del Rebaño Sagrado le ‘jaló las orejas al jugador’.

De acuerdo a la columna del Francotirador, los vídeos donde se aprecia a Antuna padeciendo las consecuencias del coronavirus le hicieron acreedor a un pequeño regaño por parte de la directiva.

De cara a la fecha 1 del Apertura 2020, Uriel Antuna dio positivo por coronavirus, junto a Fernando Beltrán, Ronaldo Cisneros, Alexis Vega y el técnico Fernando Tena. En todos los casos, Chivas dio a conocer que los contagiados eran asintomáticos; sin embargo, la institución habría mentido en esto.

“Y la recomendación aplicó también al resto de jugadores, para que ya no suban estos temas en sus Instagram Stories, por ser ‘información delicada, que no debe ser pública’. Pues bien, antes de que trataran de evitar la fuga de información, una de mis orejas rojiblancas me hizo un cuestionamiento que me dejó pensando: ¿Y ya sabes cómo está Tena? ¿Y el Nene Beltrán?”, abundó el reportero de Récord.

A través de Chivas TV, el ariete mexicano concedió una entrevista en la que afirma que sufrió demasiado durante los primeros días de la enfermedad. Sin embargo, una vez superada la etapa más grave de la misma no tuvo síntomas que lo hicieran decaer en exceso.

“Yo me sentí raro el domingo, de hecho, hasta que regresé de la CDMX me sentí mal, no pensé que fuera a dar positivo. El lunes, regresando, fue cuando me empiezo a sentir mal y decaído, entonces me mandaron a mi casa y no entrené. Me hicieron la prueba ese mismo lunes, fue cuando me sentía mal y el martes a las 6 de la mañana fue cuando se me bajó la fiebre, me sentía más aliviado. Para todo el martes, miércoles y jueves yo ya estaba bien, entonces fue prácticamente un día y medio”, mencionó Uriel Antuna.