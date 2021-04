Chivas ofrece a Oribe Peralta trabajar en el club cuando se retire. Oribe Peralta reveló en una conferencia de prensa que la directiva de Chivas ya le ofreció una propuesta laboral para una vez que decida colgar los botines y retirarse.

“El terminar mi contrato con Chivas es un objetivo, también quiero jugar lo más que se pueda. Creo que tendré que analizar todo lo que venga de Chivas, en un momento ya me ofrecieron el tener después de que me retire una oportunidad de aquí de trabajo, sea en el área que sea, pero estoy muy agradecido por eso pero aún no es definitivo. Estoy disfrutando de esto porque se acaba y puede ser en cualquier momento, por esa parte pues han sido conscientes de que aún puedo dar mucho también en la cancha”, dijo Oribe.

Por otra parte, a pesar de que el Cepillo ha tenido liderazgo en el vestidor Rojiblanco, Peralta comentó estar consciente de que no ha tenido la actividad que él desearía.

“Está muy claro que no he tenido la participación, pero sí hay que dejar claro que siempre he dado lo mejor de mí buscando los objetivos que se plantean como grupo que al final de cuentas estos temas individuales son irrelevantes. Cuando perteneces a un grupo tienes que buscar siempre aportar en donde toque. La verdad es que me siento en deuda con el equipo porque no tenido la participación que quería, ni he portado lo suficiente dentro de la cancha”, admitió.

El atacante también se sinceró respecto a la situación actual que vive Chivas, previo a su duelo contra Atlas, y señaló que la actuación del equipo el próximo sábado no remediará lo que el cuadro Rojiblanco dejó de hacer en el Clásico Nacional en contra de América.

“En la situación en la que estamos es complicado. Vamos a jugarnos una final contra Monterrey. Ahora contra Atlas, los clásicos se tienen que buscar ganar. Estoy plenamente seguro que no remediará lo que no se hizo contra América, dejamos de hacer cosas”, finalizó.

