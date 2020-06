Chivas no ha recibido ofertas de Europa por José Juan Macías. Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas, mencionó que están a la espera de que algún club de Europa realice una propuesta para adquirir la carta de José Juan Macías. El directivo indicó que esto no ha sucedido debido a que las ligas en el viejo continente aún no acaban, por lo que los equipos no han comenzado su planificación para la siguiente temporada.

🚨 ¡@RPELAEZ9 nos habló con la NETA! 🔥🤯 ⚠️ Checa el primer Netómetro que pone fin a los rumores alrededor del Rebaño ⬇️ pic.twitter.com/c57SbXpCYj — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 19, 2020

“No ha llegado ese ofrecimiento, sabemos porque estamos en constante comunicación de que hay varios equipos que podrían estar interesados, que están en competencia todavía por lo que los tiempos no están alineados y puede llegar más adelante la oferta, si es interesante para él y para Chivas tiene las puertas abiertas”, expresó Peláez en una entrevista con el departamento de prensa del Rebaño Sagrado.

#Bundesliga 🇩🇪 Borussia Dortmund está interesado en José Juan Macías delantero mexicano del CD Guadalajara. #ESTUFA pic.twitter.com/pB79xF1q8t — MX Draft (@MXDraft) May 31, 2020

Asimismo, el director deportivo de Guadalajara indicó que ‘JJ’ no se desconcentra por los rumores en torno a su futuro y mencionó que el delantero comunicó su deseo de ser campeón con Chivas.

“El jugador (José Juan Macías) está enfocado en ser campeón con Chivas, él quiere ser campeón, incluso por encima está el irse campeón con Chivas, lamentablemente sucedió la cancelación del torneo y bueno ahora viene la pausa grande, la terminación de las grandes ligas y se puede presentar ese ofrecimiento y se pueda ir pero por encima de irse a Europa está enfocado en ser campeón con Chivas”, agregó.

🎥 Ricardo Peláez sobre la posible salida de José Juan Macías: “Sabes qué, que sí es cierto, sí hay mucho interés por parte de los equipos europeos. Tiene la palabra del presidente y mi palabra. Si llega una oferta atractiva, bienvenida, tendrá las puertas abiertas”. @ASMexico pic.twitter.com/bY9qub08Er — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) June 5, 2020

José Juan Macías regresó a Chivas en el Clausura 2020, tras un paso de dos torneos con León. El delantero marcó cuatro goles durante el pasado torneo y se reafirmó como una de las grandes promesas del futbol mexicano.

