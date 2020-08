Chivas: Los estragos del coronavirus en Fernando Beltrán. Durante el inicio del Guardianes 2020, Chivas fue severamente golpeado por el COVID-19. Fernando Beltrán fue uno de los jugadores que se perdió el arranque del torneo por el coronavirus y hasta la fecha sufre los estragos del virus.

En conferencia de prensa, el talentoso mediocampista del Rebaño Sagrado habló sobre cómo le ha afectado el COVID-19 en su rendimiento físico. El ‘Nene’ confesó que le cuesta terminar los partidos argumentando que ‘se ahoga mucho’.

“Sigo en ese proceso de recuperación, buscando mi mejor versión, me ha costado muchísimo. Salí negativo y gracias a Dios pude jugar desde Juárez, pero sé que este no es mi mejor futbol”, detalló y agregó.

“Me ha costado muchísimo terminar los partidos, me ahogo mucho, eso me dejó el Covid, pero estoy trabajando en ello, haciendo dobles sesiones para recuperarme lo más rápido posible. En Toluca me costó muchísimo más por la altura, pero sigo trabajando”, explicó en conferencia.

Beltrán admitió que las Chivas no han tenido el funcionamiento esperado en este inicio de Guardianes 2020. Para Fernando, el COVID-19 es uno de los grandes responsables del ‘bajón’ que presentó el Rebaño.

“No era el inicio que queríamos, el equipo siempre quiso empezar ganando, sacar los puntos de los primeros partidos, es importante ganar y sumar, pero el equipo no ha podido estar completo, esa es la verdad. Hubo muchos con Covid y eso ha afectado. Hemos sumado en visitas complicadas y el equipo va de menos a más”, puntualizó Beltrán.

Recuperan a Vega y Antuna

En la derrota ante Toluca del pasado fin de semana, Chivas no pudo contar con Uriel Antuna y Alexis Vega, jugadores que fueron separados por un acto de indisciplina. Dicho par de elementos fue multado y gracias a la apelación del grupo de rojiblancos se les levantó el castigo. Para el partido ante Pachuca del sábado, Víctor Manuel Vucetich podrá echar mano de ellos.

“Es el momento de que Chivas demuestre. Creo que el plantel está completo, fuerte, más concentrado que nunca. No nos pega lo extracancha, lo que ya pasó ya le dimos vuelta. Estamos más metidos que nunca, con plantel completo. No hay pretexto de nada, estamos todos los jugadores y ahora sí toca sacar el mejor nivel de cada uno. Es lo único que nos decimos día a día y exigirle al compañero”, comentó en conferencia Beltrán.

Debido al COVID-19, Fernando se perdió el inicio del torneo cediendo su lugar en el once titular. Sin embargo, tras su recuperación, Beltrán recuperó su puesto en equipo inicial.

“Siento que puedo aportarle mucho al equipo. Si estoy bien dentro del campo y estoy físicamente puedo aportar mucho. Necesito de ellos y ellos de mí, pero hay muchos jugadores que tienen la capacidad para hacer lo que yo hago”, detalló el mexicano.

“Me considero un jugador dinámico, con mucha precisión que trato de siempre ayudar al equipo en la salida y a la opción de pase, pero estoy tranquilo. Me enfoco en que el equipo gane, entremos a la Liguilla y que ganemos el campeonato. Es en lo único en lo que estoy enfocado”, explicó Fernando Beltrán.

Contundencia, la asignatura pendiente de Chivas

Si Chivas no marcha en los primeros lugares del Guardianes 2020 es por su nula capacidad goleadora. Pese a contar entre sus filas con José Juan Macías, delantero que interesa a varios equipos de Europa, el Rebaño es una de las peores ofensivas del certamen.

“Son aspectos mínimos, detallitos que hacen que se nos vayan los puntos. Debemos estar atentos en las marcas, con Toluca regalamos muchos tiros de esquina, porque no tenemos mucha gente alta y esos detalles son los que no debemos seguir cometiendo. Tenemos que estar más concentrados, ser agresivos.

“El equipo ha tenido todo, menos gol, es lo que nos está faltando. No es presión para Macías, no hay presión para nadie, el equipo trabaja para que meta el gol el que mejor posicionado esté. En ese aspecto estamos tranquilos, porque trabajamos muy bien”, comentó Beltrán.

El ‘Nene’ detalló algunas características de sus socios de medio campo hacía el frente, explicando las principales virtudes de JJ, Alexis Vega, Eduardo López y Jesús Angulo.

“En lo personal con quien sea. Los jugadores son distintos. Angulo es más dinámico, Vega retiene más la pelota, Macías tiene movilidad y Chofis genera mucho futbol. Todos nos aportan a Molina y a mi, porque también nos ayudan a defender.

“No les dejamos caer esa obligación de generar todo el futbol, trato de aportar un poco, llevarles la pelota limpia. Me siento cómodo con todos, me entiendo más con Vega. Con Chofis muy bien. Ellos también están buscando su mejor versión como yo”, concluyó.

