Chivas jugaría con ‘extranjeros’. Pese a que la ofensiva rojiblanca está en buenas manos con José Juan Macías, Chivas no descartaría firmar a su futuro reemplazo. En los últimos días corrió el rumor de que el Rebaño Sagrado apostaría por Diego Abreu, hijo del mítico ariete charrúa Sebastián ‘Loco’ Abreu.

Tras los rumores, fue el propio ‘Loquito’ quien salió al paso y habló del supuesto interés de Chivas. El joven jugador compartió que durante su estancia en los llamados con el Tri Sub-18 los elementos rojiblancos han tratado de seducirlo.

“En la convocatoria de la Sub-18 estuve hablando con algunos compañeros de Chivas y me contaron del club, de cómo forman a los jugadores en Primera y me hablaron muy bien, así que sería lindo”, compartió Diego en entrevista con TVC.

Diego nació en la Ciudad de México por lo que tiene la doble nacionalidad – mexicana y uruguaya-. Con su pasaporte azteca, podría militar en las Chivas aunque de momento no existe una oferta en concreto.

“Yo no estoy al tanto del tema, porque lo habla mi padre y mi representante. Solo cuando hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar. Pero sobre Chivas no me dijeron nada” señaló el joven delantero, quien actualmente juega en la categoría sub-19 del Defensor Sporting Club en Uruguay.