Chivas honra a Jorge Vergara con emotiva exhibición. Tras casi tres meses de su fallecimiento, las Chivas recordaron a su gran dueño mediante un pequeño museo a modo de homenaje. En el Estadio Akron se montó una exhibición para rendir homenaje a Jorge Vergara, en ella se pudo apreciar parte del legado del empresario tapatío.

El museo cuenta con distintos objetos que explican la vida del empresario. Desde camisetas del Club Deportivo Guadalajara, fotografías, el casco que utilizaba con el escudo de Chivas, su motocicleta e incluso una réplica del avión que en algún tiempo tuvo y que utilizaba el equipo para trasladarse. Aunque fue montado para el evento, se contempla la posibilidad de que posteriormente la exhibición se coloque de nuevo en el inmueble para los aficionados.

.@Rpizarrot está en GDL.

Sí, está en la foto oficial de @Chivas de enero de 2018, expuesta en el museo de Jorge Vergara. pic.twitter.com/RPsTEusdOz — Natalia León (@_NataliaLeon_) February 11, 2020

“Era incansable, trabajaba 24 horas, siete días a la semana, con el celular respondiendo llamadas a los distribuidores, en las giras. Había veces que tenía juntas en tres países diferentes en un mismo día. Era incansable, siempre tratando de cumplir y estar con todos los distribuidores”, explicó Sara Cortinas, quien durante muchos años fue asistente personal de Jorge Vergara.

Sara Cortinas fue la encargada de dirigir un recorrido para los medios de comunicación por la exhibición en honor al empresario que falleció en noviembre del año pasado. A través de distintos objetos se pudo recordar al que fuera dueño de Chivas, no solo en su faceta del futbol, sino también como un hombre de negocios y de familia.

“La idea vino de sus hijos, un homenaje para su padre. Se hizo para el evento que tuvimos este fin de semana, que fue un gran éxito, vinieron distribuidores desde Rusia, de toda Europa, también de Sudamérica, de todos los países donde se encuentra Omnilife, además de México y Estados Unidos. Fue un evento en honor a don Jorge Vergara”, detalló Cortinas.

2015, la resurrección de @Chivas. Momentos memorables en el museo de Jorge Vergara. @CentralFOXMX pic.twitter.com/YrRNyCXRdZ — Natalia León (@_NataliaLeon_) February 11, 2020

Ahora, se estudia la posibilidad de que el museo sea montado nuevamente para que puedan verlo aficionados de Chivas.

“Están en eso, no han confirmado nada, pero hay mucho interés por parte de la gente para ver y conocer más quién era Jorge Vergara. Definitivamente vale la pena conocer un gran ser humano, con un gran corazón, muy noble, un gran empresario, visionario como no hay otro. Era muy impredecible, una persona que para él no había un no y todo se podía lograr”, sentenció.

Sara Cortina, quién fuera asistente personal de Jorge Vergara habla del museo que se montó en la memoria del empresario y dueño de @Chivas pic.twitter.com/bpIgbm0ADK — quiero tv (@quierotv_gdl) February 11, 2020

“Esto es muy emotivo… fue un gran maestro, un gran jefe, un excepcional jefe, siempre escuchaba. Mucha gente no lo conocía en realidad, tenía un gran corazón, ayudó a mucha gente y él a veces no lo decía. No le gustaba ni que se supiera, pero ayudó a mucha gente en temas de salud y a mucha gente de forma económica”, concluyó Sara Cortinas, con la voz entrecortada.

#Chivas 🐐 🎙Sara Cortina – Ex-Asistente Personal de Jorge Vergara

🗣 “Nos da una corta introducción acerca de lo que hay en el pequeño museo homenajeando a Jorge Vergara” 🎥@pedrinho_777 | @claraorganista #SomosF4 | #Chivas2020 pic.twitter.com/mnxBUSnIRD — Factor Cu4tro (@factorcu4tro) February 11, 2020

