“Chivas del 2006 vencería al Rebaño de Almeyda”: Ramón Morales. En el presente milenio, existen dos equipos ‘míticos’ en la historia de las Chivas. Aquel del 2006 que conquistó el infierno y dio la vuelta olímpica con José Manuel de la Torre al timón; y el del 2017, que bajo el mando de Matías Almeyda enamoró a la afición con su dinamismo y cinco títulos.

Pese a que existen 10 años de diferencia entre ambos planteles, para Ramón Morales está claro quien ganaría el ‘cotejo’. El talentoso mexicano afirmó que si el equipo del ‘Chepo’ se midiera ante el del Almeyda el conjunto del 2006 se llevaría la victoria.

“Nosotros, por mucho. Sabemos que es un técnico que a lo mejor no llegó con muchos reflectores y en poco tiempo consiguió cosas importantes en Chivas. Los de Copa, a nosotros nos tocó jugar algunos, pero no se les prestaba mucha importancia”, explicó Morales en una entrevista con Fox Sports donde estuvieron presentes Adolfo ‘Bofo’ Bautista, Héctor Reynoso y Alberto ‘Venado’ Medina.

Durante la charla, ‘Ramoncito’ afirmó que aquel plantel del 2006 ‘tenía un fin común que era ganar y quería hacer historia’. Además de que contaban con “siete seleccionados y la mayoría en buen momento”.

En esa misma línea, ‘Venado’ Medina resaltó la fortaleza del plantel del 2006 que se impuso 2-1 en la casa de Toluca.

“Desde Oswaldo en la portería; en la defensa ‘Maza’, Magallón; por las bandas Ramón Morales, Diego Martínez; en el medio campo teníamos a ‘Pato’ Araujo, ‘Gonzo’ Pineda; y estábamos arriba Omar, ‘Bofo’ y yo. Creo que éramos muy verticales, teníamos mucha velocidad”, manifestó Medina.

Por su parte, Adolfo Bautista resaltó el gran paso de Matías Almeyda con el equipo rojiblanco. Durante los casi tres años que estuvo el ‘Pelado’ con el Chiverío, el conjunto tapatío alcanzó siete finales y conquistó cinco títulos.

Su gran legado le permite sentarse en la mesa de los técnicos más ganadores en la historia de Chivas.

“Aun así, los consiguió. Pero al hablar de técnicos me tocaron muchos buenos, Hans, el maestro Galindo, no me tocó pero estuvo Tuca. Resalto que Almeyda consiguió cosas en poco tiempo”, comentó Bautista.

“Matías, creo que logró algo muy importante: hizo una conexión muy buena con la gente. Lo ven como el mejor entrenador que ha pasado con Chivas. Han pasado muchos técnicos y pocos han podido hacer esa conexión con la gente”, agregó Medina.