Chivas confirma a Michel Leaño como su entrenador. Un día después de firmar una extensión de contrato, por un tiempo indefinido, Ricardo Peláez dio a conocer que Marcelo Michel Leaño continuará como entrenador de Chivas para el Clausura 2022, por lo que terminó oficialmente la búsqueda de un nuevo director técnico.

“A toda la nación Chiva, además de saludarlos quiero enviarles un breve mensaje para contarles que he tomado la determinación de que Marcelo Michel Leaño sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo”, dijo Peláez este miércoles.

Ante el anuncio, que ya despertó críticas y aficionados en redes sociales, Peláez reconoció que sabe que la decisión no será popular entre los seguidores del Rebaño Sagrado, por lo que se comprometió a explicar el motivo de la continuidad de Leaño.

“Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones al respecto y por ello me gustaría explicarle esta decisión mucho más a detalle, así que una vez que terminé nuestra participación en el presente torneo, ofreceré una conferencia de prensa para platicar sobre ello”, agregó.

Chivas confirma a Michel Leaño como su entrenador para el Clausura 2022

El director deportivo de Guadalajara se mostró seguro de que el equipo pueda acceder al repechaje, pero descartó que vayan a despedir a Leaño si no se consigue el boleto. “He tratado de ser muy analítico en la toma de decisiones, del proceso anterior no lo terminamos por los resultados y al interinato actual no le vamos a dar continuidad con base en ellos”, declaró.

Peláez finalmente pidió a todos los aficionados confiar en el proyecto y en el equipo. “Los invito a que alentemos hasta el último minuto conscientes que como la directiva como el cuerpo técnico y jugadores estamos poniendo todas nuestras energías en levantar el barco para este torneo y también ya estamos planeando el próximo y una vez de haber definido el director técnico terminaremos de evaluar cuáles son los ajustes que requiere nuestra platilla”, concluyó.

Leaño tomó a las Chivas tras el despido de Víctor Manuel Vucetich y en seis juegos acumula seis puntos, producto de una victoria, tres empates y tres derrotas. Guadalajara se ubica en la posición 12 con 19 unidades y podría amanecer fuera de zona de repechaje con un triunfo de Atlético San Luis o Pachuca, equipos que se enfrentan esta noche.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen