Chivas buscó a Marco Fabián para el Clausura 2020. Marco Fabián aseguró que fue buscado por las Chivas y otros clubes de la Liga Mx durante el mercado invernal de pases. El atacante jalisciense aseguró que no descartar regresar eventualmente con el Rebaño Sagrado debido al amor que le tiene al club que lo vio nacer como jugador profesional.

¡IMPERDIBLE!🗣️ 🇲🇽¿Levanta la mano para el Tricolor?

⚽️¿Qué opina del Chicharito?

🐐¿Regresará a Chivas? Platicamos EN EXCLUSIVA con @MarcoFabian_10, quien nos recibió pocos días después de llegar a Doha, su nuevo hogar🇶🇦 ENTREVISTA COMPLETA👉🏻👉🏻https://t.co/DqFxhiZxHa pic.twitter.com/LG9GWB5oTC — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 21, 2020

“Agradecí a Chivas y a todos los demás equipos su interés, pero mi prioridad era por ahora seguir fuera, en esta aventura del futbol extranjero porque sé que puedo dar más, pero no doy por descartado algún día regresar a ese club que me vio nacer”, declaró el ex jugador de Guadalajara en entrevista con Marca Claro.

Marco Fabián reconoce que pudo jugar en el Betis y elogia a su compatriota Lainez: "Seguro que lo va a hacer bien en cuanto agarre ese mantenimiento"https://t.co/HaX52V8txS — ElDesmarque Betis (@eldesmarque_rbb) February 21, 2020

Fabián señaló que Chivas es el “equipo más grande de México” y mencionó que “siempre lo lleva en su corazón”. “Yo crecí en Chivas, llegué a los siete años, para mí es el equipo más grande de México y siempre lo llevo en mi corazón. Viví muchas cosas bonitas y obviamente uno respeta las situaciones y también sabe los momentos”.

El ahora jugador de Al Sadd opinó sobre el mal comienzo de torneo que han tenido los Rojiblancos e indicó los refuerzos aún no se adaptan al entorno del club tapatío. Fabián mandó un mensaje para las contrataciones bombas de Chivas y les recordó que llegaron “en el mejor equipo de México”.

¡QUIERE REGRESAR A CHIVAS! 🔵🔴🐏 El delantero mexicano Marco Fabián confesó que hubo acercamientos con Chivas, pero no era el momento de regresar, por lo que prefirió seguir su carrera en el extranjero de la mano del Al-Sadd de Qata. Info: FutbolSapiens pic.twitter.com/EYoDUlQANg — Residentes del Fútbol (@ResidentesF) February 22, 2020

“Es un club grande, que le ha costado por el cambio de generación. Los jóvenes que están llegando son grandes jugadores, pero tienen que adaptarse y darse cuenta que están en el mejor equipo de México. Los focos siempre van a estar sobre ellos, tienen que trabajar al máximo, olvidarse de las cuestiones extracancha y tienen que jugar cada partido a muerte, como si fuera una Final”, finalizó.

¡ @MarcoFabian_10 tuvo su novatada en el @AlsaddSC 😂! 🇲🇽El mexicano tuvo que cantar "Tusa" frente a sus compañeros 🎤 🎥(vía hamedismail12 IG) pic.twitter.com/OaU6FLmzGz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 22, 2020

Marco Fabián quedó en libertad en el pasado mes de noviembre tras no ser adquirido por Philadelphia Union, escuadra de la MLS. El futbolista mexicano fue ligado a Chivas, sin embargo, terminó por firma con el conjunto qatarí Al Sadd.

