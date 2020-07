Liga MX: El trueque que cocinaba Chivas con América

El trueque que cocinaba Chivas con América. Hace un par de torneos, Oribe Peralta rompió con el ‘ayuno’ que existía entre Chivas y América. El veterano delantero dejó al ‘Ame’ para emigrar al Rebaño Sagrado. Dicho movimiento habría dejado contenta a ambas directivas que de cara al Apertura 2020 cocinaron un nuevo trueque.

De acuerdo con el programa ‘Pelota Querida’ de YouTube, el periodista José María Garrido señaló que durante este verano se cocinó el trueque entre Cristian ‘Chicote’ Calderón y Jorge Sánchez.

“Fue un rumor, que se quedó solo en rumor, ya investigando era muy complicado, cuando me enteré me fui para atrás. Hubo alguna intención o alguien propuso un trueque entre Chicote Calderón al América a cambio de Jorge Sánchez, no pude saber quién lo propuso, pero yo no voy a decir ‘va a pasar esto’ cuando en verdad no sé si está lejos o no, fue una posibilidad, no pude saber quién lo propuso, pero en algún momento existió y obviamente no caminó”, indicó Garrido dentro del programa.