Chivas abre la puerta para que Macías emigre a Europa. Pese a que aún no existe una oferta formal del Viejo Continente por José Juan Macías, Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, reafirmó el compromiso rojiblanco para apoyar a su canterano a cumplir su sueño europeo.

En entrevista con César Huerta del ‘Diario As’, Peláez reconoció que existe mucho interés por los goles de Macías en el Viejo Continente. Aseguró que de llegar una oferta favorable tanto para el jugador como para la institución le abrirán las puertas.

“Sabes qué, que sí es cierto, sí hay mucho interés por parte de los equipos europeos, se comenta mucho. No ha llegado una oferta formal, estamos en una gran comunicación con él y con su representante. Él tiene la palabra del presidente, tiene mi palabra por supuesto de que, si llega un buen ofrecimiento, atractivo para él y para la institución, a un buen equipo donde valga la pena realmente dar el salto al futbol europeo, por supuesto que tiene las puertas abiertas”, explicó Peláez.

El director deportivo aseguró que Macías cuenta con el apoyo del presidente del Guadalajara, Amaury Vergara.

“Ya se lo dijo nuestro presidente y él lo sabe perfectamente. Vamos a esperar, tampoco hay que precipitarse, no hay que tomar cualquier rumor o situación que llegue. Junto con él, su representante y su familia estamos en muy buena comunicación y si llega una oferta atractiva para el club, bienvenida, tendrá las puertas abiertas”, abundó Ricardo Peláez.

En el renglón de refuerzos, Peláez negó que existan negociaciones con Carlos Salcedo o Alfonso González. Las únicas incorporaciones que tiene contempladas Chivas son los regresos de Ángel Zaldívar y Miguel Jiménez.

“No, nada, ni siquiera acercamiento hubo. De verdad sí llama la atención, pero no hay que andar aclarando cosas, lo importante es enfocarnos en el plantel que tenemos, que es muy rico en cantidad y calidad. Tenemos muy buenos jugadores, tenemos un promedio de edad que me parece muy bueno, menor de 25 años. Te diría que prácticamente la idea es traer al ‘Chelo’ Zaldívar que ya está con nosotros, ya hizo exámenes médicos y por ahí probable regreso de Jiménez, el portero que estaba en Tampico a la institución, pensando en una probable salida en caso de que Gudiño que anda inquieto con que quiere jugar. De no ser así, nos quedaremos como estamos”, sentenció Peláez.