Chima: No soy improvisado; tras goleada de Tigres.

Por su parte, Rafael Puente del Río no puso pretextos y calificó la derrota de su equipo ante los regios como justa.

Luego de que Tigres arrollará 4-2 a Pumas en partido correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2023 de la Liga MX, Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz se sinceró sobre su presencia en el banquillo de los ganadores.

Los regiomontanos sorprendieron a propios y extraños cuando anunciaron que el “Chima” Ruiz se convertía en entrenador definitivo del club y no interino, tras ser exjugador del equipo, auxiliar en procesos pasados (incluido el fugaz de Diego Cocca) y timonel de categorías infantiles de México.

Ruiz resaltó que tiene la experiencia y la capacidad para ocupar uno de los banquillos con más recursos de la Liga MX, como lo es el de Tigres y su nutrida plantilla, repleta de jugadores diferenciales.

“Estoy emocionado y contento, porque la gente no sabe todo lo que me ha costado para llegar a este momento. Tengo 14 años como director técnico y he pasado por muchas situaciones. He picado piedra por todos lados. Tengo casi 100 partidos internacionales dirigidos en Selección Nacional, dos mundiales, centroamericanos, un subcampeonato, no soy un improvisado”.

Marco Antonio Ruiz, destacó el desempeño de sus ahora dirigidos en el triunfo ante Pumas con solo dos entrenamientos bajo su cargo; no obstante, agregó que no esperaba menos pues es consciente de la calidad que tiene su plantel.

“La respuesta de los muchachos fue muy buena. No esperaba menos de ellos porque los conozco y sé lo que pueden dar. A pesar de que tuvimos dos entrenamientos, dejamos puntos muy concretos sobre dónde apretar o la táctica fija. Lo demás es compromiso. El equipo está muy comprometido, veo muchas ganas y hambre del plantel por ser campeón y hay que ir paso a paso”.

El técnico de lado perdedor de este choque del Clausura 2023 de la Liga MX celebrado en el Volcán, Rafael Puente del Río, fue honesto en dos sentidos: el primero, en la justicia del resultado para con el equipo que fue mejor en el campo.

“No me parece injusto el resultado. Ellos son justos vencedores, porque en el primer tiempo, Sosa fue figura y tuvo un par de intervenciones muy buenas como la de Nahuel del segundo tiempo. En el balance general del partido, un tiempo fuimos mejores nosotros, un tiempo fueron mejores ellos y en el tiempo en que ellos fueron mejores capitalizaron esa superioridad con dos goles. Tenemos que alargar nuestros buenos momentos y mejorar sustancialmente en defensa”.

Puente del Río compartió su tranquilidad por lo que observó de su equipo ante Tigres: específicamente en el segundo tiempo en el que recortaron distancias en el marcador y superaron a la poderosa plantilla que tenían en frente en cuanto a posesión de balón se refiere.

Finalmente, “en términos generales estoy satisfecho y orgulloso de lo que fue nuestro segundo tiempo, pues nos acercamos mucho a esa versión que nos debe distinguir siempre, de ser protagonistas en cualquier cancha, en el primer tiempo estuvimos lejos de esa versión que pretendemos nos distinga y fue un costo muy alto. Desafortunadamente ya no nos alcanzó. La exigencia al plantel se centrará a lo que fue capaz de mostrar en el segundo tiempo”, complementó.

