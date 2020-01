Chileno Yerko Leiva firma con Necaxa.

¿Carlos Vela extraña al Tri? Carlos Vela confesó que guarda una ligera esperanza de algún día volver a defender los colores de la Selección Mexicana. En entrevista con TUDN, el ariete explicó su situación con respecto al Tri y su relación con Gerardo Martino.

“Siempre lo he dicho claro. Yo en su momento hablé con el ‘Tata, le manifesté lo que sentía y siempre estoy abierto a hablar con él. No te digo solo para ir. Yo siempre le felicitó, él me felicita cuando hago algo. Tenemos relación, tenemos una comunicación seguida y no es un sí voy a ir o no voy a ir”, explicó Vela.

LO MEJOR QUE LEERÁS HOY 🤩👏 Carlos Vela para TUDN: 🗣 Puede ser (que regrese al Tri). Siempre estoy abierto a hablar con el Tata, no te digo que solo para ir al Tri, lo felicito, me felicita cuando hago algo, tenemos relación, tenemos una comunicación seguida". pic.twitter.com/HXJlNuwQUw — MedioTiempo (@mediotiempo) January 16, 2020

“Yo creo que para empezar, ahorita la selección está muy bien. Tienen jugadores muy buenos y tampoco es que estén necesitándome ni que nadie este robándome. Yo creo que tomé mi decisión, la respeto. Después todo lo mejor para el fútbol mexicano, yo creo que todos queremos que nos vaya bien y podamos algún día ser campeones del mundo”, agregó la estrella del LAFC que no juega con la Selección Mexicana desde la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Para finalizar la entrevista, el exjugador de la Real Sociedad respondió con un: “Puede ser” y una sonrisa al ser cuestionado sobre un regreso al Tri en 2020.

Atuendo extravagante

El exjugador de la Selección de Estados Unidos, Hérculez Gómez, y el elemento de Venados FC, Alejandro Vela, se mofaron en redes sociales del curioso look de Carlos Vela.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Gómez, actual analista de ESPN, compartió un video de ‘Carlitos’ vestido con un colorido pantalón y el exjugador de Puebla, Tigres, entre otros, le preguntó en tono de broma “¿Qué es eso?” y el atacante del LAFC señaló entre risas “Pa carnavales y esas cosas”.

Por su parte, Alejandro, hermano del ‘Bombardero’, utilizó sus redes sociales para burlarse del delantero azteca y no solo criticó su vestimenta sino también su cabello.

🤦🏻‍♂️no sé qué esta peor,si el peinado o el pantalón 🤣🤣🤣 que estará pensando Travolta al ver esto 🤔😜 https://t.co/pF5FLG49Rm — alejandro vela (@alexvelag11) January 16, 2020

