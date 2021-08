“Chicote” Calderón se disculpa por encarar a los aficionados de Chivas

Cristian “Chicote” Calderón de disculpó tras encarar a los aficionados de Chivas y responder a sus insultos tras la derrota ante León en la noche del pasado miércoles.

Tras finalizar el encuentro, el jugador salió del campo, donde los seguidores del “Rebaño” comenzaron a insultarlo y abuchearlo, lo que provocó que el futbolista les respondiera con una seña obscena.

Tras esto, el jugador trató que el túnel que dirige a los vestidores del estadio Akron escondiera el acto, pero las cámaras sí lograron captarlo.

Por lo que, a través de sus redes sociales, envió un mensaje para disculparse con los aficionados del club.

“A toda mi gente: Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción, de verdad perdón. Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen”, apuntó.

“Estamos dando todo, pero no ha sido suficiente, créanme que por “Falta de hue…” no ha sido” fue parte del mensaje que publicó “Chicote” en su cuenta de Instagram.

