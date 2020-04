‘Chicharito’ recordó entre lágrimas a su abuelo, Don Tomás Balcázar. Javier Hernández se ‘armó’ de valor y realizó un emotivo Live Instagram donde habló del sensible fallecimiento de su abuelo Don Tomás Balcázar. Chicharito explicó cual fue la razón del deceso del también ex jugador de Chivas y Selección Mexicana.

“No es fácil, es triste. No es agradable, pero es en esos momentos donde sacas lo mejor de ti y decides amarlo y seguirlo amando porque sabes que no habrá algo que lo regrese”, compartió Chicharito.

A post shared by FOX Deportes (@foxdeportes) on Apr 27, 2020 at 1:41pm PDT

View this post on Instagram

En la plática con miles de aficionados, Chicharito contó que, en primera instancia, Don Tomás Balcázar fue internado por una hernia inguinal. Sin embargo, en la operación, los médicos se dieron cuenta que su intestino estaba necrosado, situación que complicó su estado de salud.

“Está superado, está aceptado. Solo que se vive, se siente. Nunca dejaré de recordarlo ni de olvidarlo ni sentir la tristeza de no estar más con él. Me encantaría verlo, hablar con él, escucharlo, pero lo estoy recordando, sintiendo”, agregó Chicharito durante el Live.

A su vez, agradeció las muestras de cariño hacia su persona y su familia. Señaló que de momento no puede viajar a Guadalajara, pero afirmó que en cuanto tenga la oportunidad viajará a tierras tapatías.

“Me cuesta trabajo también que no pueda estar con toda mi familia, pero sé que mi familia está unida y están todos en Guadalajara. Intentaré, cuando esto se estabilice un poco más, ir a Guadalajara en algún momento. Por el momento no puedo ir, Sarah está embarazada y hemos tomado las medidas necesarias. Tal vez más adelante se pueda hacer algo para recordar a mi abuelito”, relató el canterano de Chivas.

A post shared by FOX Deportes (@foxdeportes) on Apr 27, 2020 at 1:44pm PDT

View this post on Instagram

Explicó que la tristeza y dolor son fuertes, a tal grado, que le cuesta entrenar.

“Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, muchísimo porque me recuerda mucho a él. Me imagino a mi abuelo diciendo ‘Órale pen…, a entrenar’. Intentaré hacer ejercicio por más que me cueste trabajo, que me recuerde a mi viejito”, compartió Javier Hernández con un semblante triste.