Chicharito posa con los colores del LA Galaxy. Tras un fugaz paso por el Sevilla, Javier Hernández continuará su carrera en la MLS. ‘Chicharito’ defenderá los colores de LA Galaxy, equipo donde asegura no llega para retirarse.

“Voy a estar jugando y es lo que quiero en mi vida. La gente va a decir que fue porque no pude hacerlo (en Europa), pero a veces en el futbol hay cosas que no están en tus manos”, declaró el mexicano en una entrevista con Los Angeles Times.

Chicharito le puso fin a una larga trayectoria en el balompié europeo para enrolarse en las filas de la MLS. El mexicano compartirá vestidor con su compatriota Jonathan Dos Santos, quien lo animó a tomar la oferta.

“Jona me dijo que la liga está muy subestimada”, dijo ‘Chicharito’ quien no ve como un paso atrás el hecho de dejar Europa para jugar en el balompié norteamericano.

“Estoy en el lugar correcto en el momento correcto”, señaló el Chicharito al defender su postura de abandonar el sueño de jugar en el Viejo Continente y probar suerte en la liga de los Estados Unidos.

Hernández valoró el hecho de estar cerca de sus paisanos, “Voy a poder jugar frente a muchos aficionados mexicanos, aficionados de Galaxy, aficionados estadounidenses. Eso es lo bueno del futbol. Te dan muchas oportunidades”.

Se espera que, en las próximas horas, el equipo de Los Angeles haga el anuncio oficial del traspaso del exelemento del Sevilla.

Chicharito se despedirá del futbol europeo tras una década en la que jugó en las mejores ligas del mundo. El canterano de Chivas defendió las playeras de Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

Se espera que en las próximas horas se oficialice la incorporación del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana con Galaxy. Según los reportes, Javier Hernández se convertirá en el jugador mejor pagado de la MLS.

