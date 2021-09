Chicharito no está preocupado por su ausencia de Selección Mexicana. Javier Hernández cumplirá dos años sin ser llamado a la Selección Mexicana y aunque ha expresado su interés en volver a vestir la playera del Tril, el goleador histórico del representativo nacional de México se mostró despreocupado por su ausencia de este equipo.

“El tema de la Selección Mexicana como todo fanático siempre le vamos a desear lo mejor, siempre lo haré de la mejor manera. Veremos qué va a ir sucediendo. No sé si me mencionen o no… estoy enfocado en mi vida, en mis rutinas y proyectos fuera de mi profesión. Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, la selección es un plus y un extra a tu trabajo, si se da bienvenido sea y si no, que la vida siga”, dijo el Chicharito en conferencia de prensa.

Hernández Balcázar estuvo fuera de acción por dos meses, debido a una lesión, y a su regreso a Galaxy de Los Ángeles aseguró que ahora es un hombre más responsable.

“Hay una palabra fundamental que es la responsabilidad. Comparándome el año pasado con ahora, solo quiero plasmarla en los entrenamientos, en mi vida, quiero crear la vida que me merezco porque no depende de nadie más cuando las cosas van bien o mal”, añadió.

El Chicharito fue convocado por última ocasión con la Selección Mexicana en septiembre de 2019 y disputó su más reciente juego con la playera del Tri ante Estados Unidos, en un partido amistoso. Desde entonces, Hernández Balcázar fue excluido de las listas de Gerardo Martino sin que se haya revelado la causa, lo que ha dado pie a un sinfín de versiones sobre su ausencia con México.

