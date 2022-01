Chicharito: No es fácil escuchar que mis hijos no son míos.

El delantero mexicano del LA Galaxy confiesa estar harto de todas las críticas que recibe.

Javier ‘Chicharito’ Hernández se sinceró ante la audiencia mediante una plática en una red social donde mostró sentirse cansado por las críticas que recibe diario.

En especial, el actual delantero de Los Angeles Galaxy, manifestó que “no es fácil” todos los cuestionamientos que rondan su vida tanto deportiva, pero especialmente de su vida personal.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre “No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, dijo.

Martino asegura que México controló a Jamaica

En marcha los Juegos Estatales Veracruz 2022

Cabe recordar que el artillero azteca es el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. Pero en años recientes ha recibido muchas críticas que parecen tener harto al futbolitsa.

El delantero que milita en la MLS tiene dos hijos con Sarah Kohan, y hace unos meses reveló para el sitio web, The Ringer. “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser”.

Asimismo, Javier ha sido parte de los jugadores olvidados en el proceso mundialista del ‘Tata’ Martino rumbo al Mundial Qatar 2022. Situación que él mismo ha expresado aceptar por respetar las decisiones del DT.

Chicharito: No es fácil escuchar que mis hijos no son míos.

Sin embargo, él se alista manteniéndose en buena forma física de cara a la próxima temporada del Galaxy donde sostendrán tres partidos amistosos y ya se conocen fechas del calendario de la MLS .

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen