Chicharito Hernández se disculpa por video.

El jugador del LA Galaxy también destacó el haber negado un autógrafo a un niño.

Javier ‘Chicharito’ Hernández, jugador del LA Galaxy en la MLS se disculpó con los aficionados por los videos que se volvieron virales y explicó desde su punto de vista lo que sucedió en el momento en que estaba firmando autógrafos ante sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero del LA Galaxy, hizo un video en vivo que se viralizó rápidamente. “Uno que creo que se salió un poquito de contexto y fue el de la bandera”, dijo.

“Obviamente que lo vi y lo estuve platicando con toda la familia y mi gente y obviamente, a ver, decidí no firmar la bandera y después de eso, la verdad es que yo no sabía que la tenía agarrada”, detalló el futbolista.

“Según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó, entonces no es que la tire, sino que la quise mover para irme a seguir firmando más cosas”.

“Desafortunadamente la bandera se cayó al piso, ni cuenta me di y estaba ahí con todas las emociones y con todas las sensaciones después de ese partido que no nos había ido muy bien”, dijo.

Por otro lado, explicó el video donde se le ve negándose a firmar un autógrafo. “Cuando estoy saliendo del partido ante Dallas y me niego a darle una foto un autógrafo al niño, pues obviamente sabemos que es muy desafortunado eso y que obviamente le pido mucho perdón, a él y a toda su familia”.

El jugador explicó que lo van a buscar para darle una foto, el autógrafo y tal vez regalarle una playera.

“Y también quería explicar un poco esa situación porque a esa gente me le quise acercar, pero estaban muy lejos de autobús, muy lejos, yo estaba firmándole a mucha gente y obviamente no estuve al 100, pues es que soy humano, soy muy pasional, la gente que me conoce lo sabe”, comentó el jalisciense.

Chicharito será el capitán del equipo de Estrellas de la MLS ante las estrellas de la Liga MX.

