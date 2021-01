Chicharito Hernández revela si buscará ser entrenador. Javier Hernández aseguró durante su presentación con Galaxy de Los Ángeles, hace casi un año, que el final de su carrera se encontraba cerca. A pesar de su amor por el futbol, el Chicharito reveló que no tiene interés en convertirse en entrenador una vez que cuelgue los botines en algunas temporadas.

“La verdad es que no me gustaría ser entrenador. No he estudiado y no es algo que me llame la atención”, declaró el delantero de Los Ángeles. Asimismo, cuestionado acerca de los mejores jugadores con los que compartió, Hernández Balcázar soltó un par de nombres sobre el resto de sus compañeros: Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo.

“Es muy difícil elegir porque he jugado con muchísimos buenos jugadores, pero diría que Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo”, añadió. Además, reveló que Sergio Ramos, Gerard Piqué, Giorgio Chiellini y Thiago Silva son los defensores centrales más difíciles que enfrentó durante su larga carrera en el futbol europeo.

Javier Hernández se encuentra en trabajos físicos, a la espera de que inicie formalmente la pretemporada del Galaxy de cara a la siguiente campaña de la Major League Soccer (MLS).

En su primera temporada en el balompié estadounidense con Los Ángeles, el Chicharito apenas pudo anotar en un par de ocasiones y se perdió varios juegos debido a las lesiones. Ante su pobre rendimiento, los aficionados del club y la prensa deportiva criticó severamente al delantero, quien llegó al equipo para cubrir la salida de Zlatan Ibrahimovic.

