Chicharito Hernández revela que tiene las puertas cerradas en la Selección. A escasos días de que dé inicio la temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS), Javier Hernández aseguró que está en la mejor forma física de su vida y reveló que se ha rodeado de gente que le ayuda “potencializar su mente, cuerpo y corazón”.

“Estoy en la mejor etapa física en la que he estado, lo que he trabajado emocionalmente, físicamente, tácticamente, todo lo que he venido generando a mi alrededor para poderme rodear de muchísima gente con mucho talento para poder potencializar mi mente, mi cuerpo, mi corazón, todo, en todos los aspectos, estoy de una manera maravillosa”, declaró el Chicharito en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre su falta de actividad con la Selección Mexicana, el delantero de Galaxy de Los Ángeles aseguró que nada ha cambiado y señaló que debe trabajar para ganarse la confianza de Gerardo Martino, entrenador del Tri.

“No ha cambiado en absolutamente nada, tampoco tendría porque cambiar si no he jugado ningún partido. El que tiene que abrirse también las puertas para la Selección soy yo jugando, con un buen nivel y mostrando un nivel que pueda gustar al entrenador o cuerpo técnico para un nivel de Selección. Esto se va a dar cuando yo haga bien las cosas en mi club, por eso mi deseo, concentración, mi buena vibra va enfocada al Galaxy para que me vaya bien aquí”, añadió.

Javier Hernández se dirige a su segunda campaña con Galaxy, después de que en su debut apenas marcó dos goles y se ganó las críticas de aficionados y medios de comunicación.

