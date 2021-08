Chicharito Hernández pide que le aclaren por qué no es convocado a México. Javier Hernández continúa a la espera de ser convocado nuevamente a la Selección Mexicana, sin embargo, parece que su paciencia comienza a terminarse. El delantero del Galaxy de Los Ángeles pidió a cualquier persona involucrada con el Tri decirle de frente si tiene algún problema con él y si este es el motivo de su ausencia.

“A mí me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, pero tampoco he tenido ningún problema para decirle lo bueno así como tampoco me he callado si yo veo algo en lo que no estoy de acuerdo. Si en la Selección Mexicana hay compañeros que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente así como yo también siempre lo he dicho todo de frente”, declaró en entrevista con ESPN.

Hernández Balcázar aseguró que aún tiene ganas de regresar a la Selección Mexicana y recordó que deseaba que el Tri hubiera conseguido los dos títulos de Concacaf que disputó este verano, así como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Un verano que como siempre si nos ponemos a pensar en esas dos finales [Concacaf Nations League y Copa Oro] nos hubiera encantado a todos como aficionados mexicanos que las ganaran y también el oro olímpico”, añadió durante la conversación televisiva.

Javier Hernández está cerca de cumplir dos años desde su última convocatoria y Gerardo Martino ha insinuado que su ciclo en el Tri estaría cerrado, aunque no ha detallado el motivo de esto.

