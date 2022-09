Chicharito Hernández niega hablar del TRI.

“Si se me llega a tomar en cuenta, podré hablar de la Selección”, destacó el delantero.

Javier ‘Chicharito’ Hernández no quiso entrar en polémicas ante las múltiples críticas que ha recibido la Selección Mexicana previo al Mundial de Qatar 2022. El delantero aseguró que por ahora su prioridad es concentrarse en la recta final de la campaña regular con LA Galaxy.

En una conferencia de prensa, Chicharito evadió los cuestionamientos que se han hecho contra el Tricolor. Por lo que manifestó que está mentalizado en el encuentro del sábado ante Houston Dynamo.

“Un tema que la verdad… Ahorita estoy enfocado, me juego la vida pasado mañana (contra Houston Dynamo), para mí es así. Estar en Playoffs para poner al Galaxy otra vez en esa oportunidad ha sido mi sueño desde que llegué aquí”, dijo ante una pregunta relacionada contra las críticas contra el combinado.

Ante ello, Hernández catalogó que por ahora lo único que puede expresar sobre el equipo nacional son sus mejores deseos. Y destacó que espera que los jugadores no se pongan limitaciones.

“Como siempre lo he dicho, si se me llega a tomar en cuenta en la Selección podré hablar de la Selección Mexicana. Lo único que puedo es mandarle las mejores vibras, todos los mejores deseos y desearles que puedan llegar a lo más alto. Soy de la idea de que uno nunca se debe poner limitantes en nada y hay que aspirar a lo más alto”.

“Pero creéme que ahorita estoy 100 por ciento enfocado en el sábado. Es todo o nada, es nuestro último partido en casa, con nuestros aficionados. Queremos conseguir los puntos necesarios para asegurar los Playoffs”.

Por otro lado, reafirmó que no le ha cerrado las puertas al representativo. Y destacó que aún no se retira de cualquier posibilidad de volver a una convocatoria.

“La claridad siempre ha estado. Si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado y no me he retirado de la Selección”, concluyó.

