Chicharito Hernández lamenta su pésimo torneo con Galaxy. Javier Hernández tuvo un 2020 de pesadilla junto con todo Galaxy de Los Ángeles y así tuvo que reconocerlo en redes sociales. El delantero mexicano lamentó que el club no haya podido obtener un boleto en la postemporada de la Major League Soccer (MLS) y aceptó que firmó una pésima campaña con el conjunto californiano.

Javier 'Chicharito' Hernández aceptó que no ha hecho las cosas bien últimamente. ¡Checa el mensaje! 😱https://t.co/MxdnvCUI3r — Los Protagonistas (@losprota) November 10, 2020

“La institución más grande de la MLS no puede permitirse el no entrar a los playoffs. La evaluación de esta temporada es completamente negativa comenzando desde la autocrítica y sabiendo que no pasé por mi mejor momento futbolístico”, expresó el Chicharito en su cuenta de Instagram el lunes.

https://www.instagram.com/p/CHYZawQAX_C/?utm_source=ig_web_copy_link

Asimismo, Hernández Balcázar indicó que tras un descanso volverá a los entrenamientos para regresar a los primeros planos del futbol estadunidense a Los Ángeles. “Ahora toca descansar unos días para después empezar a darlo todo para que @lagalaxy vuelva al lugar donde merece estar”, añadió el canterano de Chivas.

Chicharito Hernández lamenta su pésimo torneo con Galaxy y anuncia que se irá a descansar tras no clasificar a la postemporada de la MLS

Javier Hernández apenas pudo marcar dos tantos en 12 partidos en su primera temporada en la MLS y pasó más tiempo fuera de las canchas que dentro de ellas. El delantero fue criticado constantemente por su pobre desempeño tanto por aficionados al Galaxy como por integrantes de la prensa.

#Deportes | Revientan a Chicharito Hernández por irse a descansar tras fracaso del LA Galaxy https://t.co/yoOfw2L1HC pic.twitter.com/wOAynLFIQD — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) November 10, 2020

Galaxy de Los Ángeles culminó su participación con una derrota por 3-0 ante Vancouver. Los angelinos terminaron con 22 puntos, en la décima posición, a ocho unidades de obtener el último boleto a la postemporada. Asimismo, despidió a Guillermo Barros Schelotto debido a los malos resultados conseguidos.

