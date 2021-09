Chicharito Hernández estrenará un videopodcast sobre salud mental. Con el objetivo de motivar y empoderar a los jóvenes, el futbolista mexicano Javier Hernández, estrenará su primer videopodcast titulado No somos Robots (We are not Robots), que estará presente en la aplicación de la compañía de telecomunicaciones y contenido de Yo Mobile.

Durante cuatro episodios, que salen a partir del 23 de septiembre, Chicharito junto con invitados como el actor, coach y empresario, Diego Dreyfus, abren la conversación sobre la salud mental y cómo superar las adversidades con la misión de hablar sobre temas poco discutidos en el ambiente de deportes profesional.

Con episodios de duración de unos 30 minutos, Chicharito invita a superar la energía negativa, a expresar la individualidad, proteger la salud mental, y hablar de cómo por fin los deportistas de alto rendimiento están reconociendo públicamente estos temas porque: “no somos robots”.

“El manejo de la salud mental es uno de los problemas más críticos que enfrentan los jóvenes hoy en día. YO Mobile es la plataforma perfecta para ayudarme a crear conciencia y brindar consejos. Hoy más que nunca es importante que los jóvenes tengan acceso a una plataforma que les permita expresarse y conectarse entre sí”, dijo Hernández Balcázar.

“La aplicación YO Mobile abre las puertas a muchas conversaciones importantes y nos permite educar y apoyar a los jóvenes, estoy encantado de formar parte de la familia YO”, añadió.

Desde su llegada a México, YO Mobile ha sumado más de 500,000 usuarios registrados. En su misión de no limitar la accesibilidad de sus servicios y hacer frente a los operadores tradicionales de telecomunicaciones en México, YO ha creado varias promociones disruptivas, entre ellas “NOMA” (No Manches), una iniciativa para invitar a los usuarios a probar su servicio sin costo.

La aplicación de Yo Mobile que se puede descargar e instalar desde la tienda de Google Play, Huawei o el App Store de Apple.

