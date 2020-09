Chicharito Hernández estalla contra el Galaxy. Galaxy de Los Ángeles ha tenido una temporada para el olvido en la Major League Soccer (MLS) y esto ocasionó que su refuerzo estrella explotara contra sus compañeros. Tras una nueva derrota, en esta ocasión ante Sounders de Seattle, Javier Hernández expresó que el equipo parece jugar con “miedo” sus compromisos.

“En la primera mitad dejamos ir el juego por completo, no mostramos esa personalidad, parece que jugamos con mucho miedo, no intentamos. Ellos anotaron dos goles muy rápido y no reaccionamos”, declaró el Chicharito al término del partido ante Seattle.

¡UN FIASCO! 👎 Chicharito solo ha marcado un gol en el Galaxy y a los aficionados ya se les acabó la paciencia 😒 Al mexicano hasta lo comparan con Zlatan, ¿qué pasa con Javier Hernández? 🤔https://t.co/pFkHOMiB0d — SoyReferee (@SoyReferee) September 28, 2020

Asimismo, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana fue autocrítico y mencionó que desperdició una opción clara de gol en la primera mitad. “Tuve una oportunidad en la primera mitad que debí anotar, no tenía un gran ángulo, pero en el segundo que volteé para ver si venía alguien para dar el pase, perdí ese ángulo”, añadió.

Por último, Hernández Balcázar, quien apenas ha conseguido un gol desde que fichó con el conjunto angelino, mencionó que está decepcionado por los resultados conseguidos en las últimas semanas pese al deseo de mejorar. “(Estoy) muy decepcionado porque el equipo mostró hace tres semanas por 5-6 juegos al hilo mucha personalidad, mucha valentía y un deseo de mejorar cada día, así es cuando llegan los resultados”, concluyó.

#Chicharito (32 años) 🇲🇽 Los últimos 5 años de Javier Hernández con clubes+selección: 2015 ⚽️28

2016 ⚽️17🔻

2017 ⚽️14🔻

2018 ⚽️11🔻

2019 ⚽️9 🔻

2020 ⚽️1 🔻 🔛 ¿Cuántos goles logrará con

LA GALAXY el Chicharito? pic.twitter.com/3mtWDVWPBF — Xavi (@XaviSol_) September 26, 2020

Galaxy de Los Ángeles ligó su tercera derrota y continúa en caída libre en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se ubican en la penúltima posición de la clasificación con 15 unidades, tres menos que el octavo puesto.

