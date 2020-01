“Chicharito” Hernández es presentado con Galaxy y llega a ser campeón.

En una multitudinaria conferencia de prensa, el mexicano dio sus primeras palabras enfundado en la indumentaria del cuadro de Los Ángeles, equipo de la MLS.

Estuvo acompañado por Denis Te Kloese, Gerente General del LA Galaxy, y por Guillermo Barros Schelotto, director técnico del equipo norteamericano.

“Llego al mejor equipo de Estados Unidos. ¿Por qué no iba a tomar esta oportunidad? Es un ‘ganar ganar’. Voy a hacer lo que amo desde que estaba en el vientre de mi madre: futbol, futbol, futbol”.

🙌 Es de los nuestros. pic.twitter.com/gyzFkPO0jG — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) January 23, 2020

“Estoy emocionado por estas oportunidades que se han creado y le agradezco a todos los que han ayudado a que esto se haya creado. No me importan las comparaciones, yo vengo a jugar”.

“Estoy convencido de que cuando le das mucho a alguien, no hay pretexto para no regresarte algo. Me han dado todo aquí, ¿qué excusa voy a dar para no cumplir?”, dijo.

Cuestionado por las comparaciones que podrían hacerse con su compatriota, Carlos Vela, quien es jugador del acérrimo rival LAFC.

“Chivas me buscó una vez y fue antes del Mundial; hablé con Almeyda”.

Hernández Balcázar sentenció que no tiene en mente superar a alguien o ser mejor, sino simplemente cumplir con la confianza que le han depositado.

Reconoció que directivos de Chivas solo se acercaron a él en una ocasión y fue antes del Mundial de Rusia 2018, Matías Almeyda y él llegaron a entablar conversaciones.

🗣 “Voy a darlo todo por este club y espero poder darle otro título a esta gran institución”. – @CH14_ En vivo 🎥👉 https://t.co/pFHb9D90e7 pic.twitter.com/Efcx3UHXDR — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) January 23, 2020

De igual forma, el mexicano reconoció que no tenía posibilidad de volver a Chivas ni por reglamento ni por acercamientos de los directivos del Rebaño Sagrado.

Durante su presentación como nuevo jugador de LA Galaxy, el futbolista reconoció que se siente ” feliz, entusiasmado y emocionado ” con este nuevo reto en su carrera, pues está consciente del esfuerzo que representó que se concretara la negociación.

“Estoy contento, feliz y motivado. ¿Cómo un ser humano no puede empatizar con todo esto? Esta liga, este club…” En vivo 🎥👉 https://t.co/pFHb9D90e7 pic.twitter.com/jBS75iKEBd — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) January 23, 2020

“Chicharito” Hernández es presentado con Galaxy y llega a ser campeón.

En dicha conferencia de prensa que se llevó a cabo en Carson, California, Hernández Balcazar dejó en claro que no tuvo acercamientos con el Rebaño Sagrado para regresar al equipo durante este torneo.

Incluso, enfatizó en que, por reglamento, no se hubiera podido concretar.

“Chivas va a ser siempre el club de mi vida y mi corazón; solo me han buscado una vez y fue antes del Mundial y hablé con Almeyda. De ahí en fuera, nunca ha habido ni cerca de poder llegar a Chivas”, sentenció.

Con Información de UTDN.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.