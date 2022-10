Chicharito Hernández: Decían que estaba acabado.

El delantero mexicano jugará playoffs con LA Galaxy en la Major League Soccer.

Javier Hernández continúa en plan grande con Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer y buscarán conseguir la victoria en playoffs.

Aunque su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con México está descartada, el delantero mexicano aseguró que haber probado mal a muchos detractores en los últimos dos años en Estados Unidos.

“De lo que estoy muy orgulloso es que tengo 34 años y hace dos años muchas personas estaban diciendo que estaba acabado y ahora vean”.

“Estoy con la institución más exitosa de la liga, soy el segundo jugador en el equipo detrás del arquero Jonathan Bond y junto con Julián Araujo, con más minutos, no tuve lesiones, solamente me perdí dos juegos por Covid-19, pero feliz por la manera que he jugado”.

El Tri Femenil derrota a España en el Mundial Sub17

LA HISTORIA DEL AJEDREZ: Hermes Valenzuela

“Feliz de que afortunadamente esta temporada vamos a disputar los playoffs y en nuestra casa gracias a que quedamos en los primeros cuatro lugares y conscientes que ante Nashville será un partido dificilísimo, importantísimo y antes que tomarlo con presión, tomarlo con agradecimiento, confianza y felices por la oportunidad”.

Javier Hernández es uno de los cuatro finalistas para ganar el premio a Jugador Más Valioso de la temporada 2022 en la Major League Soccer.

La nominación de ‘Chicharito’ a MVP del futbol estadounidense no es ninguna sorpresa, pues sus 18 goles en 32 partidos catapultaron al LA Galaxy a los playoffs luego de dos temporadas consecutivas sin presencia en la postemporada.

Chicharito Hernández: Decían que estaba acabado.

Junto con el delantero mexicano también se encuentran nominados el alemán Hany Mukhtar del Nashville SC, el argentino Sebastián Driussi del Austin FC, el colombiano Cristian Arango del LAFC y el jamaicano Andre Blake, guardameta del Philadelphia Union.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ