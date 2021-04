Chicharito Hernández critica que no tenga otra oportunidad en México. Javier Hernández tuvo un primer año de pesadilla con Galaxy de Los Ángeles y se ganó el repudio y las críticas de aficionados del equipo y de periodista. Debido a su desempeño, el Chicharito dejó de ser convocado por la Selección Mexicana, con lo que no está de acuerdo el delantero tapatío.

En entrevista, el máximo goleador en la historia del Tri reconoció que tuvo un 2020 de la “chingada”, pero que esto no debe ser suficiente para ya no ser convocado. Asimismo, indicó que otros futbolistas han atravesado momentos malos y los “han aguantado”.

Más allá de “romper el vestidor” y generar antipatía ante sus compañeros de Selección, Chicharito tiene razón. Se sabe que en el ‘Tri’ hay consentidos. pic.twitter.com/Ziwl6Is2RW — Alan Lara (@alanlarav) April 6, 2021

“La temporada pasada estuvo de la chingada para mí. Fue muy mala. A lo mejor la gente se queda con esto, pero también es como siempre y parte del show… han habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado. Yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron y no lo digo por el entrenador (Gerardo) Martino en sí, lo digo en general”, expresó Hernández Balcázar en entrevista con TUDN.

El delantero del Galaxy reiteró que no se ha retirado de la Selección Mexicana y aseguró que esto ocurrirá cuando ya no tenga deseo de defender la playera del Tri. “Yo no me he retirado de la selección. El día que no quiera ir me voy a retirar… lo llevo diciendo, yo hasta el día que no quiera jugar en una selección me retiro, o el entrenador va a saber que no quiero ir”, agregó.

Javier Hernández solamente anotó en dos ocasiones durante 2020 con Los Ángeles y apenas pudo ver acción en 12 partidos.

