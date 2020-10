Chicharito Hernández asegura que no pasa su mejor momento. Galaxy de Los Ángeles ha tenido un año para el olvido y debido a sus malos resultados, la directiva del club californiano decidió prescindir del entrenador Guillermo Barros Schelotto. En medio de la crisis deportiva del conjunto angelino, su fichaje bomba de la temporada salió a dar la cara y confirmó que no atraviesa su mejor nivel futbolístico.

DA LA CARA Después de recibir varias críticas por su rendimiento en el Galaxy, el Chicharito ya salió a responderle a su afición. Sus palabras: https://t.co/8EY85Tt2lg pic.twitter.com/hkCtxZnldd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 30, 2020

Javier Hernández subió una carta en su cuenta de Instagram en la que aceptó que ha quedado a deber y se comprometió a rendir en la cancha. El delantero mexicano detalló que trabaja para responder y devolver la confianza que depositaron en él los directivos, aficionados e integrantes de la plantilla de Galaxy.

“Sé que no he estado en mi mejor nivel. Pero ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí. Sé perfectamente lo que LA Galaxy representa y entiendo la responsabilidad que tengo con nuestra afición, los angelinos, la directiva y mis compañeros”, escribió el Chicharito.

Hernández Balcázar reiteró que no vive un buen momento, empero, se comprometió a no “fallar” al equipo y reveló que siente un gran compromiso con las personas que concretaron su fichaje con Los Ángeles.

'Me comprometo a trabajar el doble'; Chicharito tras aceptar su mal paso en LA Galaxy https://t.co/KI9penGQBv pic.twitter.com/jk9E9NmZWx — MedioTiempo (@mediotiempo) October 30, 2020

“Así que aunque hoy no paso por mi mejor momento futbolístico, me comprometo a trabajar el doble para empujarme a mejorar y hacer que la cosas cambien. Tengo un enorme compromiso con todas las personas que me dieron la oportunidad de cumplir otro sueño jugando aquí; pero sobre todo conmigo mismo y créanme: no voy a fallar”, añadió el mexicano.

De pronto, la estrella se apagó 😥 'Chicharito' Hernández quedó a deber ❌https://t.co/GnAzZvkpFB — Futbol Picante (@futpicante) October 29, 2020

Javier Hernández, quien llegó para suplir la salida de Zlatan Ibrahimovic, suma un gol en 10 partidos con Galaxy. Debido a su pobre cuota goleadora; el Chicharito ha sido constantemente criticado por aficionados del club e integrantes de la prensa.

