Chicharito habla por primera vez de su rompimiento con Sarah Kohan. Por primera vez, Javier Hernández habló de su rompimiento con su expareja, Sarah Kohan. En una entrevista con el portal The Ringer, el máximo goleador de la Selección Mexicana reconoció que su separación se debió a que no consideraba que era un buen padre y un buen compañero, por lo que decidió dar un paso al costado.

“No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, dijo el Chicharito durante la conversación.

En la misma entrevista, Hernández Balcázar habló sobre su terrible presentación en la Major League Soccer (MLS), tras firmar con Galaxy de Los Ángeles en 2020, y dejó entrever que en ocasiones rompió en llanto. “Cuando vemos a un hombre llorar, pensamos que es débil, pero todos somos humanos”, añadió.

Chicharito habla por primera vez de su rompimiento con Sarah Kohan y asegura que no era un buen padre

Desde hace algunos meses se filtró en los medios de comunicación que el Chicharito y Kohan habían acabado su relación, después del nacimiento de su segundo hijo. La pareja, que formalizó su relación a principios de 2019, procreó dos niños, Noah y Nala, sin embargo, se fue alejando desde finales del año pasado.

Javier Hernández ha gozado de un 2021 completamente diferente, en término deportivos, al ser uno de los máximos goleadores de la temporada con 14 dianas, tres menos que el líder Ola Kamara. Desafortunadamente, el Chicharito ha sufrido una serie de lesiones que truncaron su impresionante ritmo goleador y lo han relegado en las últimas semanas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen