Chicharito asegura que primer gol con Galaxy no sirvió.

Javier Hernández consideró que no sirvió de nada porque el partido lo perdieron 1-2 frente a Portland, aunque piensa que retomará la confianza que le hacía falta para poder embalarse de aquí a los siguientes partidos.

“Partiendo desde mi trinchera, e igual que todo el equipo, tenemos que ser más fuertes mentalmente para poder pensar en la jugada próxima. Que esa es la más importante, no la que ya pasó, ya no puedes hacer nada con las falladas”.

“Entonces, yo creo que tenemos que ser un equipo fuerte y sólido como lo mostramos en los últimos 20 o 25 minutos, pero bueno. Marqué un gol que no sirvió de nada, pero en lo personal marcar un gol como delantero te da mucha confianza”.

“Obviamente es algo positivo, pero como bien lo he dicho, siempre cambiaría muchos goles que no sirvieron de mucho por puntos o victorias”.

El delantero mexicano falló un penal en la primera mitad, una clara frente al arco en el segundo tiempo y un cabezazo al travesaño, jugadas que pudieron cambiar el resultado del partido, sin embargo, Chicharito descarta ser el villano del juego por esos errores.

“Sí, así es obviamente, no tuvimos el partido perfecto, hay muchas veces que los delanteros. Y muchos jugadores los pueden etiquetar de ser el héroe si marcan un gol del gane o a veces cuando alguien comete un error muy notorio puede ser el culpable, yo nunca soy de esa idea. Pero bueno obviamente yo sé la carga que es fallar un penal en el estado anímico de todo el equipo y yo soy el responsable y no huyo a eso, pero bueno es parte del futbol.

He's done it! @CH14_ scores his first #LAGalaxy goal 😍 pic.twitter.com/MoFIZJf7wV

— LA Galaxy (@LAGalaxy) July 14, 2020