Chicharito asegura que desea regresar a la Selección.

Javier Hernández aún sueña con el Tri y dijo que la MLS trabaja muy bien tras exportar 10 jugadores en dos semanas.

Javier ‘Chicharito’ Hernández no deja de pensar en una posible convocatoria a la Selección Mexicana, no desiste de ella y aún se imagina “cosas chingonas” como ser campeón del mundo y desea que avance al quinto partido en el Mundial con o sin él, confesó a José Luis López Salido para TUDN.

“Como siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la selección ya me hubiera retirado de la Selección Mexicana. Como jugador de futbol estoy haciendo como me enseñó mi abuelo, mi padre; si quieres ser jugador de selección tienes que sobresalir en tu equipo y de toda la gente de tu país par poder ser llamado y considerado y es lo que está en mi mente.

“Como aficionado deseándolo lo mejor de todo corazón, que califique al Mundial, hablo como si no estuviera porque no he estado en unos años. Pero es como que califiquen, lleguen al quinto partido.

“Como cuando estuve ahí y me hicieron la pregunta que era imaginarnos cosas chingonas y apuntar a lo más alto que es ser campeón del mundo, ¿por qué no? Imaginarse cosas chingonas, eso es gratis””, recalcó Javier Hernández para TUDN.

El número de jugadores que la liga estadounidense de futbol hace año con año es de destacar, en las últimas dos semanas se registraron aproximadamente 10 jugadores exportados a Europa de nacionalidad americana más cinco canadienses y no pasó por desapercibido para Chicharito.

“Me dan ganas de que me encantaría que fueran mexicanos y que hubieran más de 15 o 20 mexicanos. Pero eso conlleva el buen trabajo de esta liga, creciendo, 27 años, algo están haciendo chingón.

Finalmente, “les falta un chingo por hacer, pero algo están haciendo muy bien, y en una temporada exportan 10 jugadores americanos en un periodo de dos semanas”.

