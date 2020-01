Chicharito acepta oferta de LA Galaxy

Adama Traoré es más difícil de marcar que Cristiano, fue la frase que lanzó Jetro Willems. El lateral holandés del Newcastle comparó la dificultad entre detener al atacante de los Wolves y al ‘Bicho’ y entregó un polémico veredicto.

“No solo es rápido, es muy muy fuerte. Definitivamente es una bestia”, expresó el holandés quien se deshizo en elogios por la calidad de Traoré.

"Not only is he incredibly fast, he is so, so strong as well." 🔥💪

Wolves' Adama Traore is more difficult to stop than Cristiano Ronaldo, according to Newcastle defender Jetro Willems! 👀

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 14, 2020