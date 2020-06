Chicago Cubs ficha a joven que lanza a 105 mph.

Luke Little es un joven de 19 años que en su brazo izquierdo tiene un lanzallamas.

Los Chicago Cubs de la MLB ficharon a un Luke Little, un adolescente de 19 años y más de dos metros de altura que puede lanzar a 105 millas por hora.

1st – Ed Howard (SS) 2nd – Burl Carraway (LHP) 3rd – Jordan Nwogu (OF) 4th – Luke Little (LHP) 5th – Koen Moreno (RHP) pic.twitter.com/DCmII4YsK3

Little, quien de pequeño no tienen nada, fue seleccionado por los Cubs en la cuarta ronda del draft de la MLB esta semana. “Es un sueño cumplido”, comentó el estudiante universitario.

En uno de los videos de Luke Little se aprecia cómo lanza la pelota a 100 millas por hora sin mayor problema. Después incrementa la velocidad poco a poco hasta llegar a las 105 mph.

Como si fuera poco, Little es zurdo, lo cual es aún más increíble, ya que en la historia del beisbol hay pocos pitchers zurdos, como Chris Sale, Randy Johnson y Aroldis Chapman, que puden lanzar a esa velocidad y con dicha consistencia.

Con la 16ta selección del Draft de MLB 2020, los Cachorros de Chicago eligieron al torpedero Ed Howard, de la Preparatoria Mount Carmel de Lynwood, Illinois.

Es un jugador redondo que tiene herramientas promedio o por encima del promedio en todos los sentidos. Es un corredor y defensor por encima del promedio en el campo corto, con una habilidad natural en el bateo desde el lado derecho.

The Cubs just drafted Luke Little.. the JUCO pitcher who hit 105 mph this past month. pic.twitter.com/PBmMX3c5Gp

— Cubs Live (@Cubs_Live) June 12, 2020