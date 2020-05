Chepo de la Torre niega saber si Toluca fichará a Renato Ibarra. El futuro de Renato Ibarra parece estar sellado en América. Sin embargo, pese a haber estado en prisión por violentar a su esposa, el jugador ecuatoriano tendría una segunda oportunidad en la Liga Mx. De acuerdo a algunos reportes, Toluca y Pachuca estarían interesados en fichar al atacante, una vez que quede desvinculado de las Águilas.

Cuestiona por el supuesto interés de los Diablos Rojos por Ibarra, José Manuel de la Torre, entrenador del club, descartó que tenga información sobre este asunto y señaló a la prensa como la iniciadora de estas versiones.

“Ustedes (medios de comunicación) son los que manejan esa información, yo no tengo esa información directamente de mi directiva y de mi gente directa, no me gusta opinar sobre cosas que no tengo conocimiento, que no tengo información porque se vuelven rumores y se vuelven un montón de cosas que no nos llevan a ningún lugar”, expresó el Chepo en entrevista con ESPN.

Chepo de la Torre niega saber si Toluca fichará a Renato Ibarra y rechazó opinar sobre este tema

Renato Ibarra fue arrestado hace un par de meses en la Ciudad de México por agredir a Lucely Chalá, su esposa, en el domicilio de la pareja. Tras algunos días recluidos, el jugador de América llegó a un acuerdo con la víctima y quedó en libertad. Debido a este acontecimiento, la directiva de los Azulcremas separó al futbolista del equipo, pero no han rescindido su contrato.

Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, expresó que no desearía perder a este elemento, empero, detalló que será decisión de la directiva del conjunto de Coapa la posible permanencia de Renato Ibarra.

