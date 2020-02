Chelsea planea una limpieza. Luego de la dolorosa derrota que sufrió Chelsea en Champions League, la directiva del cuadro londinense planea implementar una ‘fuerte sacudida’. La goleada en Stamford Bridge a manos del Bayern Múnich dejó fibras sensibles y Frank Lampard está dispuesto a pasar ‘la guadaña’.

De acuerdo con informes del diario ‘The Sun’, el timonel de Chelsea no está satisfecho con su actual plantilla. Lampard buscaría reforzar todas las líneas con la intención de pelear con los grandes de Inglaterra.

En los últimos partidos, Lampard ha sentado a Kepa Arrizabalaga quien costó 80 millones de euros. De acuerdo al diario anteriormente citado, el español saldría en el próximo mercado de pases.

Asimismo, Ross Barkley y Jorginho, quienes fueron contratados a cambio de una gran suma de dinero, son algunos de los jugadores que saldrían. Otros, como Kurt Zouma, Willian y Pedro, quienes tienen contrato hasta junio, es poco probable que continúen en la institución.

Chelsea have offered €30 million plus Kepa Arrizabalaga for Atletico Madrid Goalkeeper Jan Oblak.

La primera señal de renovación fue la compra de Hakim Ziyech del Ajax. El Chelsea está interesado en el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, Ben Chilwell del Leicester City y Jadon Sancho del Borussia Dortmund como la próxima gran figura del equipo.

El equipo de Frank Lampard se encuentra prácticamente eliminado de la Champions League al caer tres goles a cero en casa, mientras que en la Premier League se ubican en la cuarta posición.

On this day: 2019 – Chelsea goalkeeper Kepa Arrizabalaga defied manager Maurizio Sarri's attempt to substitute him. #CFC #Chelsea pic.twitter.com/r9VGVZ5ccz

— Chad (@ChelseaChadder) February 24, 2020